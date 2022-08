Vlkanova do Plzně? Rozhodne se po neděli. Nechám to na jiných, řekl kapitán Hradce

Olomouckému protihráči Radimu Breitemu udělal jednu kličku, pak druhou a předložil míč Petru Kodešovi, který přesně zacílil do brány a jedinou brankou rozhodl o výhře Východočechů nad Hanáky. Hradecký kapitán předvedl perfektní akci, připsal si asistenci. Byl to jeho poslední zápas za Votroky?

„Nevím, co bude. Uvidíme v nejbližších dnech. Nechám to na jiných," prohlásil Vlkanova v rozhovoru pro O2 TV sport. Interes o něj je z Plzně. Viktoria v úterý slavně postoupila do Ligy mistrů, ve čtvrtek byla nalosována do super atraktivní skupiny s Bayernem Mnichov, Barcelonou a Interem Milán.

Samozřejmě si účastí mezi evropskou honorací vydělala pěkné peníze, jistě přes 400 milionů korun. A přes léto masivně doplněný kádr by ráda před velkými výzvami ještě zkvalitnila.

O Vlkanovu nejprve stála Slavia, řešilo se možné angažmá v americké MLS. Tahoun Východočechů zůstával a vstřebával nejrůznější pocity, ale v posledních zápasech už se zase rozjel. Nicméně tým přestupovou ságu vnímá.

„Cirkus jede," glosoval to na tiskové konferenci po výhře nad Olomoucí trenér Miroslav Koubek. „Po neděli se to rozsekne. Uvidíme, jak to dopadne. Už i já jako trenér bych to chtěl mít za sebou," vylíčil zkušený kouč své pocity.

Vlkanova ustál pokřiky fanoušků Slavie. Potvrdil, že je profík, chválí bývalý reprezentantVideo : Sport.cz