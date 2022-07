Plzeň v nové sezoně? Bílek vsadí na to, co přineslo titul, myslí si Ščasný

Fotbalisté Viktorie Plzeň mají za sebou úspěšný vstup do nové sezony, když vyhráli v předkole Champions League v Helsinkách s místním HJK 2:1 a v domácí odvetě zvítězili 5:0. „Hodně se mluví o tom, že v Plzni nemají úplně na růžích ustláno, co se týče finančního zajištění… bojovali samozřejmě i o peníze za pohárovou Evropu a musím říct, že to zvládli excelentně,“ chválí západočeský celek Zdeněk Ščasný, host pořadu Přímák na Sport.cz. Do kasy Viktorie díky úspěchu přitečou desítky milionů korun.

Bílek neměnil základní věci, chce navázat na to, co Plzni přineslo titul, hodnotí Zdeněk Ščasný v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Článek Plzeň dobře ví, že miliony korun jsou pro klubovou kasu životně důležité. Proto si vedení západočeského klubu pořádně oddechlo, když přes finského soka přešlo. Naprosto bez problémů, o to je úspěch cennější. „Nejenom, že to přeji Michalu Bílkovi, ale přeju jim, aby šli ještě dál, aby se zajistili ještě líp, protože si myslím, že tam Michal odvedl skvělou práci a že si to zaslouží," chválí svého trenérského kolegu někdejší kouč Sparty či Panathinaikosu v pořadu Přímák na Sport.cz. Bílek podle experta zřejmě nechystá žádnou velkou herní revoluci. Z prvních dvou soutěžních klání se dá vyčíst, že zůstane u osvědčeného stylu. „Michal velmi dobře neměnil nějaké zásadní věci, chtěl navázat na to, co je přivedlo k titulu, který nikdo nečekal. A já si myslím, že u toho způsobu hry zůstal," míní Ščasný. Hledání náhrady za Beaugueala, udržení opory i návrat oblíbence. Prohlédněte si změny v kádru Viktorie Plzeň.Video : Sport.cz „Teď k tomu přidal velkou produktivitu, která ne vždycky v té poslední sezoně byla na nejlepší úrovni, ale na nějaké větší hodnocení si ještě budeme muset počkat," dodává. Více najdete ve videu z pořadu Přímák z produkce Sport.cz. Můžete si také přehrát celý díl formou videa či podcastu. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Bílek odvedl skvělou práci, Spartě chybí Dočkal

