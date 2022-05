Plzeň v rozkladu, Slavia bez dvou opor? Podívejte se, kterým ligovým hvězdám končí smlouvy

Konec fotbalové ligy se blíží a nejenom to. Řadě známých hráčů vyprší jejich kontrakty a po sezoně by mohl nastat pořádný průvan v kádrech. Stěhovat do nového angažmá by se mohla celá řada známých jmen tuzemské fotbalové scény. Tématem se zabýval i pořád Přímák na Sport.cz. Velké problémy mohou mít například v Plzni, kde končí stávající kontrakty i hostování řadě hráčů. Nejasná je i budoucnost dvou opor Slavie. Přehled ligových hvězd, kterým končí smlouvy, najdete ve videu v pořadu Přímák. Na dané téma tam diskutuje i trenér David Horejš.

Ve Fortuna lize končí smlouvy skvělým fotbalistům. Co s nimi bude dál? Pasáž z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Článek V médiích už prosákly informace, že například Matěj Pulkrab využije možnosti opustit Spartu po vypršení smlouvy, přičemž jeho budoucím zaměstnavatelem by měl být odvěký rival z Edenu. Ve hře je však celá řada změn. Plzeň se bude muset smířit s odchodem Jeana-Davida Beauguela. V lize se však nabízí okamžitá náhrada v podobě Václava Jurečky ze Slovácka. Kanonýr tam neprodloužil smlouvu a nebude tak od léta vázán kontraktem. Plzeň už se o jeho služby zajímala v zimě a je otázkou, zda se pokusí fotbalistu získat v letní pauze. Západočeši však musejí řešit větší počet jmen, ať už budou chtít prodloužit spolupráci se stávajícími hráči, nebo je nahradit jinými. Sparťanský talent má smlouvu ještě na rok. Co s ním bude dál?Video : Sport.cz Nejasno je také o dvou oporách Slavie, jedna z nich už prý má nabídku k velmi lukrativnímu zahraničnímu angažmá. Více se dozvíte ve videu z pořadu Přímák na Sport.cz. Fotbalový pořad Sport.cz PŘÍMÁK, jehož hostem byl kouč David HorejšVideo : Sport.cz Poznámka: Pořad vznikl těsně před ohlášením konce kariéry Bořka Dočkala. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Jak bude vypadat Sparta po Vrbovi? A jaké přestupy můžeme očekávat v lize?

