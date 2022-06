Tři góly, naspeedovaný Weiss. Plzeň i s reprezentanty vyhrála federální derby

„Výhra mohla být vyšší, náš výkon byl velmi dobrý. Druhá půle byla poznamenaná situacemi, které vnesly do utkání neklid. Ale to k tomu patří," uvedl plzeňský asistent Pavel Horváth.

Když zkraje druhého poločasu Západočeši dvěma slepenými góly Tomáše Chorého odskočili soupeři o tři branky, Slovan znervózněl, v soubojích to přeháněl s důrazem. Letní posila do útoku Kliment si po zbytečném zákroku na Kopice vjel do vlasů se zkušeným záložníkem Weissem. Hlavní arbitr Berka nechal oba vystřídat. Za normálních okolností by viděli zřejmě červené karty.