České top týmy se trumfují v útoku. Jak zapadnou Kuchta, Jurečka a Kliment?

Co konkurence v podobě motivovaného reprezentanta znamená pro Čvančaru? Určitě těžší pozici, jistě ale mohou nastat situace, kdy budou moct hrát oba. „Čvančara by měl Kuchtův příchod uvítat. Může to pomoct i jemu. Teoreticky by mohli fungovat jako třeba v budoucnu Kuchta se Schickem v reprezentaci, Kuchta se pro tým obětuje, rozdá, z toho by mohl Čvančara těžit," míní sedmašedesátiletý kouč, jenž před dvaadvaceti lety senzačně dovedl Ratíškovice do finále domácího poháru.