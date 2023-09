Plzeňský gólostroj? Zlín se pohřbil sám, říká expert a poukazuje na výhodu Viktorie

Viktoriáni prožili poločas z říše snů. Umocnil to i zkrat zlínského obránce Černína, který se již v sedmé minutě předčasně poroučel do útrob stadionu kvůli červené kartě. „Zlín se pohřbil sám. Hrát s Plzní od 7. minuty proti deseti? To neuhraješ. Z pozice Zlína se to nedalo,“ vysvětluje Mikolanda. Od zmíněného vyloučení Plzeň přidala po trefě Tomáše Chorého ze čtvrté minuty dalších šest branek a svého bývalého kouče Pavla Vrbu pořádně potupila.