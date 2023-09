PŘÍMÁK: Obrovská dominance! Ze Sparty je cítit větší síla než v titulové sezoně, říká expert

Souhlasí s ním i expert webu Sport.cz Jiří Lizec. „Rychlej gól Birmančeviče tomu hodně pomohl. Pro soupeře je to pak vždycky hrozně těžký, což platí zvlášť na Letné,“ říká fotbalový redaktor. „Ze Sparty je teď cítit větší síla než v titulové sezoně,“ doplňuje.

Na konečném výsledku zápasu se podepsal herní projev domácích, kdy i za stavu 3:0 stále hnali do útoku a byli hladoví. „Mám pocit, že v minulé sezoně Sparta předběhla svůj vývoj. Myslím, že v té současné si to ale ještě víc sedá,“ chválí Mikolanda sparťanský vzestup.

View this post on Instagram

Spartu v utkání se svěřenci Martina Svědíka táhla křídla. Srbský fotbalista Veljko Birmančevič zapsal dva góly a asistenci, Lukáš Haraslín zaznamenal gól a dvě asistence. „To, jakým způsobem se Sparta dokázala naučit hrát, dělá soupeřům velké problémy. Když dostávají skvělé míče, tak se to nedá ubránit. Když budeš hrát osobku s nima, tak je neuběháš, protože oni běhají šíleně,“ chválí Mikolanda.

Pražany čeká ve čtvrtek vstup do skupinové fáze Evropské ligy proti kyperskému Limassolu. „Sparta je asi favoritem, když hraje doma,“ říká Lizec. Mikolanda ale zdvihá pomyslně ukazováček. „Sparta hraje doma a Kypr je Kypr, ale je to evropská soutěž a ta se hraje jinak než ta česká,“ varuje.

Řeč ale přišla pochopitelně také na Slavii, která si v sobotu poradila s Pardubicemi na jejich hřišti. O vítězství rozhodl Václav Jurečka z penalty. „Slavia hraje skvěle. Sešívaní předvedli výborný výkon. Mají stejně bodů jako Sparta a hrají dobrý fotbal, ale to, že nedávají tolik gólů, se jim stalo i minulou sezonu. Nakonec se ale střelci rozjeli,“ nabízí pohled na horší slávistickou produktivitu Mikolanda.

Co dalšího se řešilo v pořadu Přímák webu Sport.cz? Co stojí za vzestupem Plzně, která nezačala ligu nejlépe, ale v součtu s evropskými poháry nyní zaznamenala šňůru deseti výher? Pod jakými trenéry se houpe pomyslná židle? (Kouč Jozef Weber byl odvolán z lavičky Hradce Králové až po natočení pořadu, stejně jako Tomáš Hejdušek ze střídačky Karviné. pozn. red.) A co říkají hosté na případ Abdullahiho Tanka, který na Bohemce nastoupil jako střídající hráč, přitom byl pár minut před zápasem vyřazen ze základní sestavy kvůli zranění? Pusťte si celý díl.