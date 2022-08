Plzeňský hříšník na odpis! Pokuta a přesun do béčka? Expert šéfovi Viktorie nezávidí

Vozábal přiznává, že plzeňskému šéfovi Adolfu Šádkovi nezávidí, do jak svízelné situace se ohledně Qoseho dostal. Varianta, že by pustil fotbalistu na hostování ke konkurenci, nejspíš nepřipadá v úvahu. Přitom takový Baník Ostrava by se hráčské injekci z Viktorie nejspíš nebránil.

„Je to těžké. I když si řeknete, že má ten hráč jít z Plzně pryč, tak teď dostane trest třeba na tři měsíce. Když ho někomu nadělíte, tak mu pošlete hráče, co je sportovně nepoužitelný. Takže si to Áda Šádek bude muset vyřešit interně v rámci klubu," domnívá se Vozábal v pořadu Přímák na Sport.cz. „Hostování by bylo reálné, jenže ten hráč může do hry naskočit třeba v listopadu, momentálně sportovně nikomu nepomůže," dodává realisticky.

Postoupí Plzeň do základní skupiny Ligy mistrů, příspěvek z pořadu Přímák s Martinem VozábalemVideo : Sport.cz

Stanice Premier Sport 2 odvysílá úterní odvetu play off Ligy mistrů UEFA mezi Viktorií Plzeň a Karabachem. Přímý přenos, který budou kompletně vyrábět zástupci O2 TV Sport, začíná v úterý 23. 8. 2022 již ve 20:00 hodin. Ve studiu přivítá dvojice moderátorů ve složení Petr Svěcený a Libor Bouček experty Davida Limberského a Miroslava Jirkala. Do zápasového studia, jenž bude přímo v Doosan Areně, dorazí ale i speciální hosté, přislíbena je účast Daniela Koláře či Marka Ztraceného. Přímým přenosem provede komentátorské duo ve složení Jan Homolka a Aleš Svoboda. Aktuální informace z plochy přinese divákům reportér Radek Šilhan.

Plzeňský klub může dát hráči pokutu, ta Qoseho podle Vozábala nemine. „Ale to nemá řešení z pohledu, co s hráčem dál. Můžete ho dát do béčka, ale pořád ho máte na výplatnici. Sice bude dostávat méně než normálně, ale stejně ho tam máte," přemítá expert.

Fotbalový pořad Přímák s hostem Martinem VozábalemVideo : Sport.cz

Zároveň přiznává, že ho Qose jako hráč zaujal. „Vždycky se mi líbil. V lize by určitě našel uplatnění. Našly by se týmy, co by po něm sáhly. Jenže, kdo si vezme kluka, co bude možná další tři měsíce na zápasy jen koukat?" říká sportovní ředitel FC Silon Táborsko.