Plzni pomohla největší zbraň. Vyletěl bych a zanadával si, přiznal bývalý gólman

Experti se ve fotbalovém pořadu na Sport.cz shodli, že obhájce titulu musel změny ve složení ofenzivní řady udělat. „Možností mají hodně. Mosquera byl navíc vykartovaný a Chorému hrozila čtvrtá žlutá karta, takže by nehrál příště na Spartě," naznačí Lizec, že některé změny byly vynucené.

Plzeň navíc potvrdila, že její velkou zbraní jsou standardní situace. Tým vstřelil čtvrtinu branek hlavou a experti rozebrali, proč jsou hráči Viktorie v tomto směru tak úspěšní? „Je tam Chorý a Hejda, mají vysoké stopery, co při standardkách pomůžou. To se to pak dobře provádí," komentuje Blažek, proč je ze vzduchu Plzeň nebezpečná.