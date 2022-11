Po čtvrté prohře v řadě se Zlín topí v problémech. Trenér Jelínek připustil svůj konec

Ševci se tak topí v problémech, v zimní pauze je čeká složité období. „Nechápu dvě fatální chyby v úvodu zápasu. Na slávistické náběhy za obranu jsme se přitom pečlivě připravovali. Jenže v defenzívě nám bez vykartovaného kapitána Procházky chyběla lepší organizace. Nenabereme si nabíhajícího protihráče," smutní zlínský kouč Jan Jelínek.

Jeho mužstvo se postupně dostalo do hry a vytvořilo si několik velmi dobrých střeleckých příležitostí. „Jenže na rozdíl od slávistů je nedokážeme využít. Nejsme vůbec produktivní. Poslední dobou nám to na hřišti nefunguje. Ani gólmany balony netrefují," stýská si.

Zlíňané plánují přivést v zimní pauze posily. „Jednoznačně o tom musíme vášnivě diskutovat," domnívá se Jelínek, který připustil i svůj odchod. „Pokud by to mužstvu pomohlo, tak se to může stát. Mojí prioritou je, aby mužstvo na jaře šlapalo a v lize se zachránilo," tvrdí.

Vysokou prohru se Slavií těžce skousával i zlínský záložník Rudolf Reiter. „Je to šílené. Cloumá mnou zlost. Můžeme si za ni sami," přiznal. Bídný vstup do zápasu ani on nechápe. „Celý týden se na něco zaměřujeme a už po pěti minutách pak prohráváme 0:2," neumí si vysvětlit.

Ví, že se musí přes zimu něco stát. „Možná bychom měli roztrhat smlouvy a vedení by mohlo složit nový tým," říká v nadsázce. „Podle jmen určitě nemáme mužstvo na patnácté místo," je si Reiter jistý. „Nezbývá než se rychle vzpamatovat a začít dělat spoustu věcí úplně jinak," plánuje.