Po roce a půl se trefil a dovedl Klokany k výhře. Hála po brance do sítě Pardubic neskrýval radost

Osmnáct měsíců. Pořádnou dobu čekal Martin Hála na to, až bude moci opět oslavit soutěžní gól. Tu poslední, již pořádně vousatou trefu, zaznamenal 17. září 2021 ještě v dresu Sigmy Olomouc proti Baníku. Po vleklém zranění a letním přesunu do Ďolíčku se tak konečně prosadil i v dresu Bohemians, kterým pomohl k domácímu vítězství 2:0 nad Pardubicemi. „Bylo by lepší, kdyby to přišlo rychleji, ale potýkal jsem se s různými obtížemi a zdravotními problémy. Jsem ale moc rád a doufám, že branky už budou dále jen přibývat,“ komentoval Hála svůj první gól v novém působišti.

Foto: Profimedia.cz Martin Hála (vpravo) se raduje z branky do sítě PardubicFoto : Profimedia.cz

Článek Okamžik oddychu přišel ještě za bezbrankového stavu ve 37. minutě. To se Hála stal adresátem šikovné zpětné přihrávky Michala Berana a z prvního dotyku ji uklidil do dolního rohu branky mimo dosah Florina Nity, hájícího svatyni Pardubic. „Soupeře jsme zmáčkli, oni už nevěděli kudy kam. Všichni se strhli před bránu a já si odskočil. Bery mě našel, já trefil bránu a míč zapadl k tyči," popisoval klíčovou situaci univerzál, jenž v sestavě perfektně nahradil vykartovaného Jana Matouška, střelce dvou branek v předchozím duelu s Libercem (3:1). GOOOOOOOOOOOOOOOL! Po zpětné přihrávce Berana se střelou k pravé tyči prosadil Hála!#BOHEMKADOTOHO #BOHPCE pic.twitter.com/xbqao7OyM7 — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) March 12, 2023 Hála je využitelný i na pozici halvbeka, jakožto součást dvojky ofenzivních záložníků za klasickou devítkou v systému Bohemians (3-4-2-1) se ale cítí nejlépe. „Každý vám řekne, že je rád, když hraje. Snažím se odvést maximum, ať už nastoupím kdekoliv. Tenhle post mi ale svědčí nejvíc," přiznal hráč, jehož si fotbaloví fajnšmekři mohou pamatovat ještě jako stříbrného medailistu z Mistrovství Evropy do 19 let z roku 2011. Tam si, mimochodem, zahrál mimo jiné po boku spoluhráče z Bohemians Adama Jánoše. V současnosti 30letý Hála ale nyní upíná svůj zrak do nejbližší budoucnosti. V neděli totiž čeká momentálně čtvrté Bohemians duel na půdě třetí Viktorie Plzeň, která na jaře jak herně, tak výsledkově zůstává spíše za očekáváními. „Plzeň není v komfortní situaci, pořád ale musíme respektovat její sílu. Nečeká nís nic lehkého, ale jedeme se tam s pokorou poprat o body. Určitě se jich nebudeme bát," burcoval Hála. FORTUNA:LIGA Rozjetí Bohemians stoupají k pohárovým výšinám. Nechceme už nikam couvat, naznačil trenér ambice