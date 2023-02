Podobnou formu měl naposledy v patnácti letech. Haraslín výstavní dělovkou pomohl k debaklu Bohemians

Fotogalerie +7

A nejednalo se o jen tak ledajaký gól. Haraslínova trefa by totiž snesla měřítka těch vůbec nejpřísnějších kritiků jak co se týče krásy, tak důležitosti. V 56. minutě střetnutí s Bohemians si slovenský reprezentant našel tečovaný centr Kaana Kairinena z rohového kopu a naprosto bez rozpaků jej poslal povedeným volejem přímo pod břevno svatyně Bohemians. Brankář Martin Jedlička byl proti jeho ráně bez šance, ale zcela upřímně, podobnou pumelici by v cestě do sítě zastavil málokterý gólman.

„Říkal jsem klukům, že mě učili – když nevíš co s míčem, vystřel!", culil se Haraslín. „Jsem rád, že jsem to trefil. Gól to byl pěkný, ale vítězství je daleko důležitější. V naší pozici musíme sbírat body a nahánět soupeře," dodal poté o v poznání diplomatičtější notě.

⏱️ 56. MINUTA ⚽⚽ GOOOOOOOOOOOL!!! Haraslín napálil balon do horního rohu a vrací nám vedení! 🚀 #acsparta BOH 1-2 ACS pic.twitter.com/E0qMEua9jd — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 12, 2023

Právě Haraslínova trefa byla pro tříbodový zisk Sparty naprosto klíčová. Do druhého poločasu totiž Bohemians i přes jednobrankové manko vstoupili lépe a brzy vyrovnali zásluhou Aleše Čermáka. Výstavní zakončení 26letého křídla ale Klokanům vzalo vítr z plachet, jejich soupeře naopak nasměrovala ke kanonádě, která se nakonec zastavila až na šestibrankovém přídělu.

„Lukáš už dlouho potvrzuje, že má velkou formu," chválil svého svěřence také trenér Brian Priske, jehož ale potěšili i ostatní členové útočné trojky Sparty. Po jednom vstřeleném gólu totiž přidali také Tomáš Čvančara a Jan Kuchta, který se trefil poprvé od říjnového vítězství s Pardubicemi.