Neubráněné standardky způsobily debakl Bohemians. Kompletně jsme si to vyžrali, smutnil Veselý

Kryptonitem jeho svěřenců byla přitom disciplína, v níž v dosavadním průběhu sezony excelovali, a to bránění standardních situací. Hned tři branky totiž Sparta vstřelila po standardkách ze stran, což Veselý přikládal za vinu nuceným změnám v sestavě. Do hry totiž nemohli zasáhnout vykartovaný habán Daniel Köstl ani Václav Drchal, který musel zůstat na tribuně z důvodu dohody o hostování, jelikož je do Ďolíčku zapůjčen právě z Letné.

„Věděli jsme, že bude problém ve standardkách, odešli nám dva důležití hráči. Hlavně Köstl je na to výborný, podobný somatotyp by se nám přesně hodil. Neměli jsme si ani kým pomoci z lavičky, citelně nám chyběla výška," lamentoval Veselý. Na střídačce měl totiž k dispozici jen jednoho vyloženého hlavičkáře, a to uzdraveného forvarda Tomáše Necida, který dlouho laboroval s poraněným kolenem. "Necku jsme tam ale nechtěli dávat na celý poločas, takže jsme moc variant neměli," vysvětloval kouč.

Bohemians po slabší první půli a neproměněné penaltě Davida Puškáče prohrávali o gól, záhy po zahájení druhého dějství ale srovnal Aleš Čermák. Pak přišla noční můra v podobě jedenácti minut, během nichž Klokani třikrát inkasovali, přičemž hlavně branka Lukáše Haraslína na 2:1 by se bez debat dala zařadit do kategorie výstavních. „Dneska jsme si to kompletně vyžrali. Haraslínovi se to tam vykulí a on to takhle trefí...," smutnil trenér vršovického celku. „Rozhodla ale hloupá penalta a gól na 3:1," připomněl poté ruku Martina Dostála, kterou proměněním pokutového kopu potrestal kapitán hostí Ladislav Krejčí ml.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Aleš Čermák z Bohemians a Lukáš Haraslín ze Sparty Praha během utkání 19. kola Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo