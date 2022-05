Poháry jsme si podělali sami, ale možná je pátá příčka maximum. Trenéry neřešíme, říká Laštůvka

Chtěli jsme do pohárů, ale venku nám to vůbec nejde a k tomu jsme nezvládli také některé domácí zápasy, kupříkladu doma s Teplicemi (2:4) či s Karvinou (1:3). Možná je pátá příčka pro nás v tuto chvíli maximum, ale štve nás to stejně, jako to určitě štve fanoušky.

Jak jsem řekl, nezvládli jsme některé zápasy, které jsme měli vyhrát. Byl by alibismus říkat, že nechceme hrát poháry. To by byla blbost. Máme na víc, musíme se z toho poučit. A takové ty řečí, že Slovácko je sehrané, tým se nemění a trenér je tam už pět let, jsou nepodstatné. My jsme si to pros.rali sami zbytečnými ztrátami.

My nic nevíme, tohle jde to mimo nás. My jsme tu od toho, abychom trénovali a co nejlépe hráli. Všichni bychom se měli především soustředit na to, co Baník znamená pro město, pro region, jakou má historii. To ostatní je starost vedení. Kdo přijde, nebo ne, my neovlivníme. Občas to v kabině možná někdo zmíní, sem tam se pobavíme, ale to je vše. Já už mám svůj věk, chtěl bych spíš konečně zažít úspěch a dostat Baník do pohárů. Tím, že jsme na ně letos zase nedosáhli, mně ta sezona přišla strašně dlouhá. Neříkám, že nemám motivaci, smlouvu mám a chci hrát, protože mě baví se poměřovat s mladšími. Ale rád bych končil nějakým úspěchem. A ten zase nepřišel.