Policie chystá bezpečnostní opatření na zápas olomouckých fotbalistů s Baníkem

"Do bezpečnostního opatření jsou zařazeni policisté pořádkové služby, včetně pořádkových jednotek, dále policisté kriminální a dopravní služby, policejní psovodi a policisté z antikonfliktního týmu," uvedl policejní mluvčí. Klid v ulicích budou společně s policisty střežit také olomoučtí strážníci.

Policisté budou podle Hejtmana monitorovat příjezd fanoušků do Olomouce i jejich pohyb po městě před utkáním i po něm. V ulicích bude nasazeno i velitelsko-štábní vozidlo s technikou za 11 milionů korun. "Jsou to takové oči v terénu. Vozidlo je vybaveno několika kamerami jak obvodovými, tak na stožáru. Kamera má velký zoom až dva kilometry, nechybí ani infrakamera pro noční vidění. Z vozidla dokážeme přenášet obraz i do štábu velitele bezpečnostního opaření. Tam, kde není signál, máme i satelitní přenos dat," řekl ČTK náměstek krajského policejního ředitele Petr Tománek.