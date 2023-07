Posila Boleslavi se uvedla senzační trefou. Gól desetiletí, glosoval ji Kulič

Položil se tedy z více než třiceti metrů do míče. „Možná gól desetiletí," glosoval pumelici nové akvizice, která dorazila z Pardubic, boleslavský trenér Marek Kulič. „Víte, co se říká: když nevystřelíš, gól nedáš. Tyhle střely někdy končí až někde za tribunou, ale Dominik byl odvážný a byl odměněn on i my všichni," zářil debutant mezi ligovými trenéry.