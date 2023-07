Weber čeká od zkušených hráčů víc, Krejčí na Slavii litoval neproměněné tutovky

„Měl jsem to na svou slabší nohu, což není omluva. Měl jsem to líp umístit, nebo dát nahoru, ale trefil jsem jen nohu gólmana. Bohužel jsme měli jen tu jednu šanci, měla být proměněná," popisoval pro klubový web Krejčí, jehož fanoušci Slavie kvůli jeho sparťanské minulosti častovali nadávkami.

„Samozřejmě to slyším, ale určitě mě to nijak neovlivňuje. Je to rivalita, ve Spartě jsem něco odehrál a tady na to nejspíš nezapomenou. Je jenom škoda, že jsem nedal branku, mohla to být pěkná odpověď," přemítal Krejčí.