Potřetí uděláme stejnou chybu. Neuvěřitelné, nechápal Tecl

Vyloučen byl Eduardo Santos, který nešikovně hrábnul po Jhonu Mosquerovi. „Myslím, že Edieho to mrzí nejvíc ze všech. Nechci, aby to vypadalo, že všechno je jen o něm. Je to záležitost celého týmu. To, že nejsme schopní zareagovat na odkopnutý balon, není chyba jednoho hráče, ale celého týmu. Je neuvěřitelné a neomluvitelné, že se nám to stalo potřetí," kroutil hlavou útočník červenobílých.

„Tři dny jsme se připravovali na nějaký zápas a po minutě jsme ho vzali a zahodili do koše," smutnil Tecl. „Na Slovácku jsme z toho dostali gól, s Rakówem jsme to přežili. Teď to uděláme potřetí. Odkopnutý balon a soupeři se nám dostanou za záda. Myslím, že jsme v tom hloupí, nedokážeme se poučit z vlastních chyb. Tohle mě štve na tom zápase za všeho nejvíc," doplnil forvard s jedenáctkou na zádech.

Budou si ve slávistické kabině opakující se nešvar vyříkávat? „Nemyslím, že je to úplně jen o slovech. Říkali jsme si to po první chybě, po druhé taky. Není to normální. Ano, je potřeba si to říct hned. Ale když se z toho nepoučíme, bude to k ničemu. Doufám, že nám to opravdu stačilo a tuhle chybu už neuděláme," prohlásil důrazně jeden z lídrů sešívaných.

Slavia ztrácí po devíti kolech na Plzeň tři body, Západočeši navíc zatím odehráli o utkání méně. Situace je pro Pražany nepříjemná. „Sezona je pořád na začátku. Jsem přesvědčený, že budeme mít šanci to stáhnout. Je to problém, ale ne fatální. Nevidím důvod k panice. Teď bude prostor, abychom se dostali na kondici a zapracovali na detailech, které nás sráží.," podotkl Tecl s odkazem na reprezentační pauzu, která od pondělí nastane.