Slovácko v utkání s Jabloncem doběhla únava. Měli jsme se vyždímat víc, tvrdí Svědík

„Jablonec zvítězil zaslouženě. My jsme podali mizerný výkon především v defenzivě. Nepřesnou rozehrávkou či třeba špatně hozeným autem jsme soupeři nabídli spoustu šancí," štvalo kouče Slovácka Martina Svědíka. Přesto jeho celek mohl vyhrát, kdyby v 72. minutě proměnil střídající Mihálik ještě za bezbrankového stavu sólo. Na brankáře Hanuše však nevyzrál. „Když neproměníme takovou tutovku, nemůžeme se pak výsledku divit. Zvlášť když teď hodně inkasujeme," smutnil.

Připustil, že na nevýrazné hře jeho mužstva se podepsala únava z nabitého programu v uplynulých týdnech. „Byla spíš psychická. Nejen z utkání v Kolíně, ale celkově ze všech patnácti duelů, které jsme v poslední době odehráli v lize a v evropských pohárech. Věděli jsme to, ale měli jsme se rozhodně vyždímat víc," domnívá se Svědík.

Hradišťský záložník Marek Havlík se nechtěl na únavu vymlouvat. „Ve druhém poločase jsme ale měli už trochu těžké nohy. Za to, že jsme s Jabloncem prohráli, však může hlavně špatná organizace naší hry. Hodlali jsme se z první půle poučit, už jsme nechtěli pouštět hosty do tolika rychlých brejků. A oba góly jsme dostali na konci z rychlých protiútoků," kroutil Havlík nevěřícně hlavou.

„Bude čas si spoustu věcí vyříkat. A potřebujeme taky zapracovat na standardkách," plánuje. Havlík s trenérem souhlasí. „Rozebereme si, co děláme špatně. Takhle by to dál nešlo," má jasno.