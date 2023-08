Bude hrát Hradec v sobotu doma? Zbývá poslední krok

„V minulém týdnu předložilo město zhotoviteli návrh dohody, díky které by bylo možné odehrát fotbalové utkání 5. srpna v nové aréně. Podmínky dohody město intenzivně komunikovalo se zhotovitelem, její finální podobu dnes schválili také hradečtí zastupitelé," uvedl Vinklář.

V následujících dnech by tak město mělo převzít část stavby, která umožní odehrání fotbalových zápasů. „Jednou z nezbytně nutných podmínek je dílčí kolaudace stavby, kterou by zhotovitel mohl mít k dispozici 2. či 3. srpna," řekl Vinklář.

V čele stavebního konsorcia stojí stavební firma Strabag. Smlouva o dílo, kterou město uzavřelo se zhotovitelem stavby, předpokládá převzetí stadionu jako celku. Podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK), ale vzhledem k současnému stavu stavby nelze dílo kompletně převzít, a tudíž by nebylo možné odehrát první zápas doma, což by byla pro Votroky obří komplikace. Celý podzim by totiž museli strávit v azylu v Plzni.