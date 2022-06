Potvrzeno. Velký talent Alijagič opouští Slavii, uzavřel smlouvu s řeckým mistrem

Alijagič se na angažmá v dresu vítěze posledních tří sezon řecké ligy hodně těší a věří, že se navzdory mladému věku prosadí do sestavy. "Vím, že Olympiakos je největší klub v Řecku. Působilo zde mnoho skvělých hráčů jako Christian Karembeu, Yaya Touré nebo Rivaldo, nyní tu hraje Valbuena nebo Tomáš Vaclík, kterého znám z Česka. Nemohu se dočkat, až ho uvidím," uvedl Alijagič pro klubovou televizi.

"Také vím, že Olympiakos má 47 titulů, a věřím, že v nacházející sezoně uděláme ten 48. Mým cílem v klubu je dávat góly a ukázat fanouškům a trenérovi, co umím. Věřím, že vyhrajeme titul a dostaneme se do skupiny Ligy mistrů. Myslím, že to je sen každého tady v klubu," doplnil.