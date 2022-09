Povolil bych start hostujícího hráče proti mateřskému klubu, v Německu je to běžné, reaguje bývalý reprezentant

V noci na pátek se uzavřelo přestupové okno v českém fotbale. Těsně před jeho skončením byl nejaktivnější Baník, kde jistě panuje velká nespokojenost s umístěním na 14. příčce po úvodních sedmi kolech. Jednou z last minute posil se stal Srdjan Plavšič, který přišel na hostování ze Slavie. „Pro mě to bylo překvapení, přece jenom měl asi nakročeno do Turecka, jak jsem četl,“ reaguje David Jarolím ve fotbalovém pořadu Přímák na Sport.cz.

Článek „Možná hrálo roli, že Pavel Vrba už s ním spolupracoval ve Spartě. Je to už zkušenější hráč, který hlavně do ofenzivy je schopný přinést svěží vítr," uvažuje bývalý reprezentační středopolař. Připomeňme, že kromě Plavšiče přišel na poslední chvíli také Brazilec Cadu, kterého v létě koupila Plzeň z Pardubic, v kádru Viktorie se však neprosadil, ani nebyl zapsán na soupisku pro Ligu mistrů. V Ostravě si zřejmě nepřipouštějí, že by tato sezona měla být ve znamení boje o sestup. Jinak by nejspíš nepustili obránce Martina Chlumeckého na hostování do Pardubic. Paradoxně se obě mužstva střetnou v neděli, takže pro novou posilu Východočechů nejspíš bude platit zákaz startu proti mateřskému klubu. Rosický v roli sportovního ředitele Sparty? Tlak je větší, ale není na to sám. Diskuse v PřímákuVideo : Sport.cz „Já bych to povolil. Nevím, jak je to jinde. V Německu, když jde hráč na hostování, určitě může hrát proti svému klubu. Já tomu moc nerozumím," reaguje někdejší opora Hamburku. Kdo vyhraje titul ve Fortuna lize? Ptáme se v PřímákuVideo : Sport.cz Nicméně zároveň připouští, že v bundeslize se hostování domlouvají za jiných okolností. „Otázka je, když je to v Německu, tak ty kluby přebírají většinou jeho výplatu. V Čechách, pokud jde hráč ze silnějšího týmu někam do nižšího, tak se spolu určitě podílejí na výplatě," říká Jarolím. Více k tomuto tématu najdete ve videu z Přímáku, kde se David Jarolím vyjadřuje také k příchodu gólmana Matěje Kováře na roční hostování do Sparty.