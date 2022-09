Povzbuzení před Barcelonou. Tým pořád ukazuje sílu, těší Bílka po výhře v Liberci

Západočeši v lize neprohráli už 28 duelů v řadě. „Tým pořád ukazuje sílu, že stále dokážeme vyhrát zápasy, kdy jsme jako dnes ve druhé půli pod velkým tlakem a vždy to zodpovědnou defenzivou ubráníme," radoval se kouč Plzně Michal Bílek, jehož mužstvo minimálně do neděle českou soutěž povede.

„Ve druhé půli si soupeř vytvořil tlak. Bylo na něm vidět, že chce utkání alespoň vyrovnat. Hodně se tlačil dopředu, měl řadu standardních situací. Všechno jsme uskákali. Liberec hrál dobře, my jsme poctivě bránili a kluci to směrem do defenzivy odpracovali dobře. Samozřejmě držení míče ve druhé půli pro takové zklidnění mělo být od nás lepší, ale není jednoduché proti současnému Liberci vyhrát, hraje teď opravdu dobře," těšilo kouče Plzně.

Nejtěsnější možnou výhru nám na severu Čech 🎯 vystřelil Sýkora! 🙌 Potřetí v řadě jsme udrželi čisté konto 🛡 📝 REPORTÁŽ 📲 https://t.co/sedyxbg54z pic.twitter.com/obeASjiGC6 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 3, 2022

„Prvních dvacet minut měl Liberec tlak, dobře kombinoval, párkrát se dostal za naši obranu. Ale od dvacáté minuty se to zase obrátilo a aktivnější jsme byli my. Nastřelili jsme břevno a dali pak gól, který nám hodně pomohl," těšila Bílka trefa Jana Sýkory čtyři minuty před pauzou.

„Odvedl velmi dobrý výkon, který byl korunovaný jeho vítěznou trefou, určitě si ji zasloužil. U něj je výhodou, že může hrát na jakémkoliv postu. Nejen v ofenzivě, ale i na pozici levého obránce. Myslím, že je smířený s tím, že bude hrát tam, kde ho bude tým potřebovat," poznamenal Bílek, jenž Sýkoru postavil na pravé křídlo místo zraněného Kopice.

„Má natržený sval, bude delší dobu mimo. Vypadá to minimálně na čtyři týdny. Uvidíme, jak se to bude hojit," prozradil Bílek, který před zápasem s Barcelonou nechal odpočívat i Pavla Buchu. „Odehrál spoustu zápasů a místo něho šel Čermák. Myslím, že to zvládl dobře, stejně jako všichni hráči, kteří po delší době nastoupili. Když nějaké změny vždy uděláme, zapadnou velmi dobře," pochvaloval si Bílek úspěšnou rotaci během náročného pohárového programu.

„Počítali jsme s tím, že tato situace nastane a někteří hráči jako třeba Kliment nebo Kopic se mohou zranit, či toho někteří mohou mít dost, protože zápasů je hodně a jdou rychle za sebou. Počítali jsme s tím, že sestava bude rotovat a že do základní sestavy nakouknou vesměs všichni. Samozřejmě to není jednoduché, protože lepší je, když je sestava ustálená, ale okolnosti nás nutí, abychom změny dělali. Ale znovu opakuju, všichni to zvládají velmi slušně," doplnil Bílek.