Poznar se střelecky chytil. Přišlo to v pravý čas, libuje si zlínský kapitán po důležité výhře nad Karvinou

Jasně. Mohl jsem se gólově prosadit už mnohem dřív, šance jsem měl. Trápilo mě, že jsem se dlouho netrefil. Přišlo to naštěstí v pravý čas. Nad Karvinou jsme potřebovali vyhrát, a já jsem rád, že jsem k tomu pomohl. Získali jsme mimořádně důležité tři body.

Karvinští těsně před pauzou neproměnili za stavu 1:1 pokutový kop. To byl klíčový okamžik zápasu, že?

Co se dělo o přestávce ve vaší kabině?

Padala tam i ostřejší slova. Řekli jsme si, že musíme být ve druhé půli mnohem aktivnější. Vynutili jsme si tlak, který jsme zúročili ve vítězný gól. Dal jsem ho trochu se štěstím. Balon skočil o drn, odrazil se mi do kolena a doputoval do sítě.

Je to tak. Mám trenéra rád. Bylo by pro mě lepší, kdybych se střelecky chytl proti jinému týmu. Jenže přijela Karviná, kterou jsme nutně potřebovali porazit. Povedlo se nám to, byť závěr střetnutí byl hodně emotivní.