Přeju si, aby se v Baníku na úspěchy už nemuselo jen vzpomínat, říká Vrba

Sen fanoušků ostravského Baníku se naplnil. Do Ostravy se po osmnácti letech vrací trenér Pavel Vrba. Osmapadesátiletý kouč tým převezme od Tomáše Galáska, který svou dočasnou misi nedělním zápasem v Plzni ukončí. „Těším se hodně, už je to řada let, co jsem pryč. Tehdy jsem byl na začátku trenérské kariéry a ty roky utíkají strašně rychle. Věřím, že se vracím o dost zkušenější a doufám, že v Baníku se mnou budou spokojení," řekl klubové televizi Vrba, který se coby asistent Františka Komňackého podílel na zatím posledním mistrovském titulu Baníku v roce 2004.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Pavel Vrba promluvil o své cestě na lavičku Baníku Ostrava.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Na Bazalech podepsal víceletý kontrakt. „Upeklo se to strašně rychle. Prakticky v momentě, kdy jsem skončil na Spartě, jsem byl Baníkem kontaktován a ty námluvy a následná dohoda byly hrozně rychlé. Obě strany a já určitě jsme cítili, že tenhle krok chceme udělat. Vracím se tam, kde jsem začínal jak hráčsky, tak i trenérsky. To jednání bylo rychlé a myslím i naprosto bez komplikací," popisoval Vrba, jenž klub pozorně sledoval, přestože trenérsky vládl soupeřům. „Do Baníku jsem přišel jako dorostenec a později jsem tu jako asistent trenéra prožíval tu úžasnou atmosféru, kdy Baník pod Frantou Komňackým získal zatím poslední titul. Z toho pohledu mě dění v Baníku vždy zajímalo. Vždy jsem věděl, jak na tom je. Někdy to bylo lepší, jindy horší. Jednu dobu měl Baník obrovské problémy, a to mě doopravdy trápilo," připomněl Vrba nedávnou druholigovou historii klubu. FORTUNA:LIGA Baník tasí trumf. Novým koučem bude Pavel Vrba! Baník v této sezoně skončí na páté příčce Fortuna ligy. Vrba věří, že v dalších letech dovede klub do evropských pohárů. „Jsem rád, že se Baník vrací tam, kde býval, když jsem do něj v patnácti letech přišel. Tehdy tu byli Vojáčkové, Ryglové, Radimcové a další, nechci na nikoho zapomenout, pravidelně hráli poháry, Bazaly byly natřískané a byly to úžasné zápasy. Moc bych si přál, aby se tohle vrátilo a nemuselo se na úspěchy z historie jen vzpomínat. Ale abychom si mohli užívat toho, co se zrovna v Baníku děje," zdůraznil někdejší reprezentační trenér. Právě zatím nenaplněné ambice Vrbu přivedly zpět do Ostravy. „S majitelem (Václavem Brabcem) jsme debatovali o fotbale už několikrát, takže vím, jaké má ambice. Byl bych hodně rád, aby se naplnily a Baník znovu patřil ke špičce české ligy," poukázal Vrba. Tým sice teprve převezme, už nyní ale s vedením klubu diskutuje možné posílení. „Samozřejmě se o tom bavíme. Ale v tuto chvíli je to hodně otevřené a já chci především v první fázi mužstvo poznat," naznačil nový trenér Baníku. „V Ostravě vždy byla skvělá základna talentů a chci, aby spolupráce mládeže s prvním mužstvem zase fungovala tak, jako to bylo v době, kdy jsem tady působil. Spousta mladých kluků dostávala příležitost v A-mužstvu a v tom chci pokračovat. Na druhou stranu ale nebudu tvrdit, že když budeme cítit, že někde máme problémy, že je nebudeme chtít řešit příchodem hotového hráče," řekl Vrba. FORTUNA:LIGA Puškáčova show nestačila, klokani budou o první ligu bojovat s Opavou

