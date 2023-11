Plzeň má trumf, který umí hrát velké zápasy. Vytáhne ho na Slavii?

Musí se to v něm mlít. Pár dní před třicátými narozeninami se Traoré na začátku září 2018 vydal ze Zlína do Slavie, kde strávil plodných pět let. Získal tam tři tituly, čtyři pohárové triumfy, ve 176 soutěžních zápasech vstřelil 18 gólů, z nichž ten nejpamátnější slovutné Seville v závěru prodloužení osmifinále Evropské ligy. I díky této trefě budou o poctivci z Pobřeží slonoviny kolovat mezi fanoušky sešívaných legendy i za desítky let.