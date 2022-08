Č. Budějovice

České Budějovice vyrovnaly z první vážnější akce, když v 19. minutě levačkou vystřelil Čmelík a jeho vydařený pokus zapadl k tyči. Naopak Škoda branku Slovácka hlavou přestřelil. V závěru poločasu se do velké šance dostal hostující Kozák, jehož hlavička skončila vedle tyče.

"Dobře jsme do zápasu vstoupili, měli jsme 20 minut utkání pod kontrolou. Ale pak jsme začali dělat zbytečné fauly a domácí mohli zahrávat standardní situace. Celé to vyvrcholilo vyrovnávacím gólem. A to, na čem jsme předtím 20 minut pracovali, jsme během dvou minut znehodnotili," uvedl kouč Svědík na tiskové konferenci.