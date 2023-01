Při poslední výhře Hradce v Plzni nebyl na světě. O tomhle se mi ani nesnilo, jásala posila ze Sparty

To však nic nemění na tom, že se Pudhorocký po zimním přestupu ze Sparty uvedl v novém působišti výtečně. „Ligovou premiéru zvládl, mám z jeho výkonu radost. Mohl by převzít časem otěže technického, kreativního hráče po Jakubu Radovi. Signály nám dal jasné," chválil reprezentanta do 21 let trenér Miroslav Koubek.