Přijde Sparta o další oporu? O kapitána Krejčího se zajímá Feyenoord

Tohle by byla pro fotbalovou Spartu další rána. Jako by nestačilo, že se Letenští musejí vyrovnávat se ztrátou dvou svých velkých opor z minulé sezony Adama Hložka a Dávida Hancka. Nyní se v nizozemských médiích začalo spekulovat o tom, že by za Hanckem do Feyenoordu mohl přijít i jeho kamarád a současný kapitán Sparty Ladislav Krejčí mladší.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kapitán Sparty Ladislav Krejčí mladší v utkání s Hradcem Králové.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Krejčí mladší sice za Spartu v letošní sezoně kvůli obnovenému zranění zatím odehrál jen dva zápasy, ale i tak stihl ukázat, že je pro Letenské platným a v současné situaci nepostradatelným hráčem. Brněnskou Zbrojovku sestřelil dvěma góly, na paži hrdě nosí kapitánskou pásku a ve svých 23 letech si připsal i dva starty v seniorské reprezentaci. Není divu, že se o talentovaného záložníka zajímají v zahraničí. Podle 1908.nl ho chce v zimní přestávce do svých řad vtáhnout nizozemský Feyenoord, kde aktuálně působí bývalý Sparťan Dávid Hancko. 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐔𝐑 🇨🇿🎖 • Wordt Ladislav Krejčí de nieuwe spelverdeler van #Feyenoord? ⬇️ https://t.co/Ts24cxEC03 — 1908.nl (@1908nl) November 2, 2022 Rotterdammers stále hledají nástupce Fredrika Aursnese, který loni v létě přestoupil do Benfiky. Podle zmíněného webu jméno českého mladíka figuruje vysoko na seznamu možných kandidátů na pozici středního záložníka. Feyenoord wordt in verband gebracht met de nummer 6 van Sparta Praag. De Rotterdammers deden afgelopen zomer als zaken met de Tsjechische club voor David Hancko. Nu zijn de Rotterdammers geïnteresseerd in Ladislav Krejci.https://t.co/Mz2oyLlhdZ pic.twitter.com/0vIS1X1Poh — Voetbalflitsen (@voetbalflitsen) November 2, 2022 Krejčí má se Spartou platnou smlouvu až do poloviny roku 2025 a podle 1908.nl požaduje sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický za svého kapitána přemrštěnou sumu. Podle dat z Football Transfers má Krejčí hodnotu zhruba dva miliony eur (zhruba 49 milionů korun). Dalšími kandidáty na místo ve Feyenoordu jsou prý Máximo Perrone se Sarsfieldu, Sivert Mannsverk z Molde či Ramiz Zerrouki z Twente.