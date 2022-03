Přijelo probuzené Slovácko a teplická série skončila. Chybělo nám víc odvahy, přiznával Jarošík

„Ohromně nám pomohla výhra nad Mladou Boleslaví doma v minulém kole. Na sebevědomí mužstva to bylo znát. Jakmile jsme dali v Teplicích vedoucí gól, byl jsem si jistý, že zápas zvládneme a neprohrajeme," vysvětlovat Václav Jurečka návrat Slovácka do podoby, kterou mělo na podzim.

„Hrálo skutečně výborně. Rychle, důrazně, vyhrávalo osobní souboje. Hodinu bylo lepší než my, protože to bylo zase Slovácko jako na podzim," přiznával teplický Daniel Trubač, že je hosté přehrávali, zatímco on a jeho spoluhráči se naopak hledali a nebyli schopni navázat na předchozí jarní výkony.

„Hráli jsme příliš opatrně, scházelo nám i víc odvahy, takže hodinu to skutečně nebyl optimální výkon. Zlepšil se až když jsme začali hrát v závěru na riziko, ale k vyrovnání přesto nevedl, Dopředu jsme přitom věděli, že to bude zápas o jednom gólu," uznal kouč Severočechů Jiří Jarošík poté, co úspěšná jarní série Teplic skončila a on se zase vrátil do záchranářské reality.