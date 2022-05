PŘÍMÁK: Jak bude vypadat Sparta po Vrbovi? A jaké přestupy můžeme očekávat v lize?

Spartu do zbývajících dvou kol nadstavby a finále poháru povede Michal Horňák. Je to pro pražský celek dobrá volba?

S Davidem Horejšem se také zabýváme situací hráčů, kterým končí smlouvy. Od léta by totiž měla být k mání velká jména.

V Dynamu by měla najít posily obě pražská „S". Kdo má namířeno do Slavie a kdo do Sparty? David Horejš prozrazuje možná až nezvykle mnoho.