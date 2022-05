Ostatní: zastánce ofenzivního fotbalu, který stál za vzestupem Plzně; jako hráč prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, většinou nastupoval jako záložník; v nejvyšší soutěži se v barvách Baníku Ostrava či RH Cheb i kvůli opakovaným problémům s kolenem výrazněji neprosadil; s trénováním začal v Přerově, v roce 1996 přešel do Ostravy, kde pak dlouho vedl mládežnické týmy Baníku a v jarní části sezony 2002/03 krátce i áčko (jeho prvoligový debut skončil porážkou 0:7 se Slavií); v sezoně 2003/04 se jako asistent Františka Komňackého podílel na titulu Baníku, poté odešel na Slovensko; v říjnu 2008 nastoupil do Plzně a z podprůměrného klubu postupně vybudoval přední domácí celek, který se prosadil i v evropských pohárech; v prosinci 2013 ale využil výstupní klauzuli a přijal nabídku předsedy FAČR Miroslava Pelty na post reprezentačního trenéra; s týmem postoupil z těžké kvalifikační skupiny na ME, na závěrečném turnaji ve Francii ale Češi získali ze tří zápasů jediný bod a skončili ve skupině poslední; po Euru Vrba reprezentaci, s níž měl bilanci 10 výher, pět remíz a 10 porážek, nečekaně opustil a podepsal smlouvu s Machačkalou; s dagestánským týmem skončil po podzimu na 11. místě šestnáctičlenné tabulky, po změně majitele byl v prosinci odvolán; v květnu 2017 podruhé převzal plzeňský tým a hned dovedl Západočechy k domácímu titulu, který znamenal přímý postup do skupiny Ligy mistrů; ve Spartě byl od loňského února, sezonu s ní dokončil na druhém místě a v tomto ročníku se s ní probojoval do základní skupiny Evropské ligy a následně do 2. kola Evropské konferenční ligy; Pražany dovedl i do finále domácího poháru, cíl v podobě zisku prvního titulu po osmi letech ale nesplnil.