PŘÍMÁK: Posílí supertalent Lipska českou reprezentaci?

Trénuje s bundesligovým Lipskem a experti mu předpovídají velkou budoucnost! Česká fotbalová reprezentace možná našla v zahraničí nečekaný trumf. Jak se jí to povedlo? „Byla to shoda náhod. Už loni v létě mě kontaktoval jeho agent, že tady máme hráče, který má i české občanství. Tak jsem si nechal poslat nějaké sestřihy...“ prozrazuje Petr Havlíček, trenér reprezentační sedmnáctky a host Přímáku. O jakém fotbalistovi je řeč? A posílí nakonec český tým? A jsou ve hře i další jména fotbalistů s českými kořeny? To se dozvíte ve fotbalovém pořadu redakce Sport.cz.

PŘÍMÁK s Petrem Havlíčkem, trenérem fotbalové reprezentace do 17 letVideo : Sport.cz

Článek Ve studiu se také ohlížíme za vystoupením českých týmů v evropských pohárech. Připomeňme, že Plzeň po dvou výhrách 2:1 nad Tiraspolem postoupila do závěrečného předkola Ligy mistrů. Slovácko po prohře 0:3 a domácí remíze 1:1 nepokračuje v Evropské lize a představí se tak ve čtvrtém předkole Konferenční ligy. To si zahraje také Slavia, která si po výsledcích 2:0 a 1:1 v bouřlivé odvetě v Aténách poradila s místním Panathinaikosem. Co nás čeká ve třetím kole Fortuna ligy?Video : Sport.cz Slávisté zatím, alespoň na pohárové scéně, zvládají plnit své cíle. Trenér Jindřich Trpišovský zatím obdivuhodně zvládá pracovat s velmi širokým kádrem. „Každý hráč, který hraje, je šťastný. Kdo nehraje, je nešťastný... a s těmi nešťastnými to musíte rozebrat," vysvětluje kouč. Stává se také, že je šťastný někdo, kdo nehraje? „Takových je málo, ale znám takové... teď mám jednoho takového v nároďáku," líčí pobaveně, jméno však odmítá prozradit. Blíží se derby rezervních týmů Sparty a Slavie ve druhé lize.Video : Sport.cz A podíváme se také na blížící se druholigové derby pražských „S". Kdo jsou nejzajímavější tváře obou mužstev? To se dozvíte v Přímáku s Petrem Havlíčkem a moderátorem Radkem Šilhanem. Celý pořad si můžete přehrát nejen formou videa, ale také jako podcast. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Hraje Vrba s novináři Mourinhovu hru? A proč se nejhůř brání tým bez útočníka?

