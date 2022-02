Přišel Vukadinovič, Tkáč zůstal. Fotbalisté Zlína touží v jarní části vylepšit jedenáctou příčku

Jeho mužstvo na podzim v severočeském městě 1:0 zvítězilo. „Budeme to chtít pochopitelně doma zopakovat. Teď ale narazíme na úplně jiný Liberec. Od té doby prošel hráčskou obměnou a jiný je také realizační tým. Nečeká nás nic snadného, avšak před našimi fandy bychom pochopitelně rádi vstoupili do jara výhrou," přeje si trenér. Nevylučuje, že se srbský navrátilec Vukadinovič objeví v základní sestavě. „Přišel slušně fyzicky připravený. Maká na sobě. Je pro nás další alternativou směrem do ofenzívy," těší ho.

Jelínek věří, že Zlíňané na jaře navážou na povedený závěr podzimu a budou dál vylepšovat herní projev. „A co se týká postavení v tabulce? Chceme pochopitelně co nejvýš, abychom neměli záchranářské starosti. Ideální by bylo poskočit před nadstavbou do prostřední skupiny," zamlouvalo by se mu.