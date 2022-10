Priske chválil po vysoké výhře v Brně Kuchtu a Krejčího. Ve hře Sparty ale viděl i nedostatky

Vzhledem k Čvančarově dvouzápasovému trestu za vyloučení zařadil do sestavy tentokrát jen jednoho hrotového útočníka. Kuchta dvěma trefami navázal v Brně na svoji premiérovou ligovou branku ve sparťanském dresu do hradecké sítě v předchozím kole. „Odehrál skvělé utkání. Byl pro soupeřovu obranu hodně nebezpečný. Moc se mi líbil. Do minulého víkendu se Kuchta trápil, ale teď už začal předvádět to, co od něj očekáváme. Věřím, že mu vstřelené góly pomohou, a přidá spoustu dalších," uvítal by Priske, jehož mužstvo si upevnilo v tabulce nejvyšší soutěže třetí příčku.