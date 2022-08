Priske jako dobrodinec, mladému fanouškovi soupeře dal míč. Poručí si ještě posily?

Nejen body a góly dělají trenéra. Brian Priske podtrhl vítězství duchapřítomným gestem, když v závěru utkání hodil míč do hlediště mladému nešťastnému příznivci domácích. „Kluk dostal míčem do obličeje poměrně velkou ránu a chtěl jsem, aby odcházel ze stadionu s dobrým pocitem. Naštěstí jsem měl po ruce míč a mohl jsem mu ho dát," usmívá se bývalý kouč Midtjyllandu a Antverp.

Spíše bych řekl, že jsme viděli jasné stanovisko týmu, který ukázal, na co má. Ve druhém poločase ukázal mentalitu, soustředění i trpělivost. Viděl jsem i velmi dobrý začátek utkání a je velká škoda, že jsme v něm nevedli, šance jsme na to měli.

S Tomášem Rosickým mluvím každý den a skoro vždy se bavíme o variantách rozšíření kádru nebo náhrad za hráče, kteří by mohli odejít. V Boleslavi jsme ovšem viděli, že náhradu za Hancka již máme v týmu. Zelený oslavil 30. narozeniny a odehrál dobrý zápas. Musím zmínit také Sörensena a Panáka, který také má kvality, aby nastoupil od začátku. Mladý Vitík nastoupí v neděli za B-tým. Pokud jde o změny, nejedná se o jednu pozici. Bavíme se o případném zastoupení hráčů na všech pozicích, například po zranění Peška. To se zkrátka stává, proto je třeba mít jak plán B, tak případně plán C. Nejdůležitější je, že jsem s kádrem i s tím, jak pracuje, spokojený. Zbývá ovšem pár dní do konce přestupního termínu a uvidíme, co se ještě stane.