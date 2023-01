Priskeho tah jsem nepochopil, kroutí hlavou bývalý kouč Sparty

Na obhajobu Priskeho říká, že dánský kouč s hráči každý den pracuje, takže jen on věděl, jak na tom před duelem na půdě Sigmy jsou. Zda jsou ve stavu, kdy mohou nastoupit. „Tohle je jeho odpovědnost. My to máme jednodušší, že po utkání víme, co bylo špatně," vykládá expert.