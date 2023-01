RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia je první dřív, než čekala. Panika v Plzni nebude. Ztráta Sparty jde za Priskem

První jarní kolo, kde bych slovo jarní dal vzhledem k počasí do uvozovek, přineslo překvapení v podobě porážky Plzně s Hradcem. Připomnělo mi to, jak před rokem Slavia prohrála doma s Karvinou a nakonec ji možná i právě tohle připravilo o mistrovský titul. V Plzni teď jistě doufají, že se nic podobného nebude opakovat. Je to každopádně nepříjemnost, s kterou na západě Čech nepočítali, ale panika v klubu nezavládne. Tým je zkušený, tlak spojený s vedením v tabulce teď bude na Slavii.

Viktorka rychle vedla, kdyby dala druhý gól, třeba by bylo všechno jinak. Gólovou pojistku ale nedala a Hradec dostal šanci se nadechnout. Hosty navíc podrželi brankáři a to oba. Reichl musel otřesen po souboji s Chorým ze hřiště, Bajza to skvěle zvládl. Hradečtí se spoustou absencí hráčů ze základní sestavy se oklepali a otočili zápas. Hlavně Pudhorocký, který přišel ze Sparty, ukázal velký potenciál. Už v minulé sezoně se Hradec dostal do první šestky a potvrzuje, že může vysoko myslet i letos.

Plzeň nespasily ani posily. Jsem rád, že po dlouhém zranění naskočil Matěj Vydra, měl i šanci, ale gól nedal a přeji mu, aby se brzy dostal zpět do formy. Do hry šel i Durosinmi, u kterého vidím předpoklady být pro Viktorku velmi dobrou posilou.

Náskok měla brzy v Olomouci i Sparta. Jenže pak zalezla, přestala hrát, což se Letenským stává opakovaně. Od Pražanů se určitě čekalo víc, na soustředění měl být sice herní projev týmu dobrý, ale na Hané to nezvládli. Trošku se divím, že trenér Priske nesáhl ke změnám. Podle mě jde ten výsledek hodně za ním. Láďa Krejčí se trápil kondičně, není to jeho vina, moc toho za poslední měsíce neodehrál a tady měl kouč reagovat a promíchat sestavu. Zvláště když i v hodnocení řekl, že viděl, jak jeho tým prohrává se Sigmou ve středu pole. Tohle je pro Spartu určitě ztráta. Sigma se během utkání každopádně zvedla, Chytil s Růskem váleli a nakonec měla k výhře blíž.

Až v neděli hrála Slavia. Nasadila obrovské tempo, brzy dala gól a kdyby přidala druhý, nejspíše by bylo rozhodnuto daleko dříve. Nestalo se a Jablonec nakonec v nastavení první půle, které bylo za mě delší, než jsem čekal, vyrovnal na 1:1. Reakce trenéra Trpišovského byla okamžitá. Udělal dvě změny a musím říct, že mě překvapily. Za mě pravá strana s Jurečkou a Schranzem fungovala slušně.

Slavia představila posilu z Norska. Do Edenu zamířil talentovaný Christos ZafeirisVideo : Sport.cz

Střídání ale trenérovi Slavie vyšla skvěle. Od chvíle, co nastoupil ještě Van Buren, převzali domácí otěže nad zápasem. Ukázala se ohromná síla, a to nejen základní sestavy, ale i těch jedenácti lidí, které měli na lavičce. Kdyby ti kluci, co seděli, nastoupili do utkání jako jiný tým, tak by jistě také hráli o čelo tabulky. Takže když Trpišovský střídal, kvalita a intenzita ještě rostla.

Co se týče dalších týmů. Pardubice získaly zkušeného brankáře Nitu a braly bod v Liberci. Myslím, že na tomhle postu neměly problém, ale beru to tak, že mají mladý tým a Nita je velká osobnost. Odchod z Letné bral s pokorou, bylo to vidět i na tom, jak se s hráči přivítal. Zápas Zlína s Baníkem byl sledovaný i kvůli trenéru Vrbovi, který na začátku sezony působil v Ostravě. Skončilo to 1:1, bod je pro oba týmy málo. Bohemka vyhrála nad Teplice a já bych řekl, pozor na ni. Může být štikou jarní části ligy, stejně jako Hradec.

Foto: Vít Černý, ČTK Florin Nita z Pardubic při utkání v Liberci.Foto : Vít Černý, ČTK

Všichni jsme také zaznamenali, že se v utkáních hodně nastavovalo, což byl trend na posledním mistrovství světa. Byli jsme na semináři rozhodčích, takže jsem věděl, že se na šampionát mělo nějakým způsobem navázat. Je pravda, že někdy bývaly dvě nastavované minuty málo. Záleží ale vždy na rozhodčím, ten je pánem na hřišti.

Terény nebyly optimální, z termínů, kdy se začalo hrát, nejsem nadšený. Možná se dalo něco řešit vloženými středami, mohlo se se startem počkat. Tráva jako v létě byla jen na Slavii, která má k dispozici speciální lampy. Věřím, že terény se budou zlepšovat, stejně jako hra. Pro fanoušky je vše pozvánkou, aby si ani další kola nenechali ujít a přišli fandit na stadiony.