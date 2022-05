Příští sezona bez píšťalek ze zahraničí? Rozhodčím vládnou běžci, na kalibrovanou čáru nejsou peníze

„Šlo o projekt všech, LFA i FAČR, nejen náš. Pomohl nám, byly to těžké zápasy. Zkušenosti polských kolegů byly patrné. Příští sezonu bychom chtěli zvládnout už jen s českými rozhodčími. Ve fotbale nikdy neříkejme určitě... Ale uděláme všechno, abychom to zvládli," přeje si Radek Příhoda.

Podle komise se podařilo posunout do rozumnějších mezí použití videa, aby VAR do průběhu utkání méně vstupoval.

„Myšlenku máme pořád, chtěli bychom ji. Víc pro její zavedení ovšem udělat nemůžeme. Co víme, tak peníze na ni nejsou. Stála by asi 15 milionů korun na sezonu. Kolega Beneš udělal poptávku, nabídky poslal na příslušná místa. FAČR i LFA spolupracují, jde o to, aby se činovníci dohodli, kdo by to zaplatil," vysvětluje Příhoda.