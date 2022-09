Pro Baník bych chtěl vlastní domov, říká majitel Brabec

Rodák z Havířova vstoupil do Baníku v roce 2016, kdy koupil zadlužený klub na pokraji krachu. To už ale Baník mířil do druhé ligy. „Kdybych do Baníku vstoupil o rok dřív, možná bychom nesestoupili," litoval po sestupu Brabec. „Hodně důležité bylo ale to, že jsme se hned za rok do nejvyšší soutěže zase vrátili," dodával později.

Po letech smutných přišla pod vedením nového majitele do Ostravy znovu fotbalová radost. V posledních čtyřech letech skončil Baník v lize dvakrát pátý, nejhůře byl osmý. „Nikdy jsem toho, že jsem Baník koupil, nezalitoval. I když s odstupem času vím, že dnes už bych do takového martýria asi znovu nešel. Ale když už jsem se do toho pustil, věděl jsem, že chci uspět," řekl v jednom z rozhovorů s novináři Brabec.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Sestup Baníku neodvrátil ani nový majitel Václav Brabec (vlevo, na snímku s Markem Jankulovskim).Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Na druhou stranu musím říct, že koupě Baníku patří k nejlepším obchodům, které jsem kdy udělal. Nikdy mě nic tak nenaplňovalo jako Baník. Jsem překvapený, jak moc mě to pohltilo. Raduju se z každého vítězství, moc mě bolí každá porážka," uvedl 56letý byznysmen.

Dnes už je Baník stabilním klubem s jasnou vizí. „A s co nešťastnější a nejúspěšnější budoucností," doplnil majitel, který přesně ví, jakou cestou chce jít. „Našim cílem je vytvořit klub, v němž budou velkou roli hrát odchovanci a pravidelně být v první šestce. Snem je vrátit se do evropských pohárů," vyslovil Brabec přání k letošním kulatým klubovým narozeninám.

Další touhou klubového bosse je vrátit Baníku domov. „Nový fotbalový stadion je mé osobní přání. Ale je strašně složité ho naplnit. Baník je tak velký klub s širokou škálou fanoušků, že by si svůj vlastní, zdůrazňuju fotbalový stadion, zasloužil. Sehnat nyní pozemek, kde by nový stadion mohl vyrůst, je ale složité. Není to otázka let, ale spíš desetiletí," uvedl majitel.

Baník po odchodu z Bazalů už sedm let hraje domácí zápasy na atletickém stadionu, jenž býval domovem kdysi konkurenčních Vítkovic. A nejen fanoušci to těžce nesou. „Bylo by krásné, kdyby se Baník do Slezska vrátil, ale není to podmínka. To, že nehrajeme ve slezské části Ostravy mi zase až tak nevadí," zdůrazňuje Brabec.

„Hrajeme na Městském stadionu a já jsem moc rád, že Ostrava tento stadion má. Není ale fotbalový, což je pro Baník velká škoda, protože Baník má nejlepší fanoušky. A ti to mají k hřišti strašně daleko."