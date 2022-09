Plavšič míří do Baníku Ostrava. Má svolení odejít, řekl Trpišovský

Až v prvním zápase play off Konferenční ligy v Polsku proti Rakówu Čenstochová se překvapivě dostal do hry, když ještě v první půli vystřídal zraněného Oscara. Ale zaváhal u druhé inkasované branky, jeho první start v sezoně proběhl rozpačitě, byť si připsal i asistenci. A jak se ukazuje, pro Plavšiče bylo tohle vystoupení zároveň rozlučkou.

Od té doby už nehrál a o tom, do jak nicotné role v kádru se dostal, svědčilo, že nebyl zapsán na soupisku pro základní skupinu Konferenční ligy. „Je to v jednání. Řešili jsme to v úterý před odletem. Shodli jsme se, že tohle řešení pro něj bude nejlepší. Ve hře bylo víc klubů, záleží na něm, jak se rozhodne, od nás má svolení odejít," prohlásil Trpišovský na tiskové konferenci.

Pokud by klaplo hostování v Baníku Ostrava, bylo by to pro Plavšiče pikantní i proto, že by se znovu potkal s trenérem Pavlem Vrbou. Drobný driblér pod ním působil už ve Spartě a na konci spolupráce se přesouval do Slavie.