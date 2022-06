Pro koho bude třináctka šťastná? První derby nové sezony vzplane v Edenu. Antimonopolní úřad šetří televizní smlouvu

Zatím je nejasné, kdy by se v české lize mohla používat při posuzování postavení mimo hru kalibrovaná čára, po které volá komise rozhodčích.

„Nejsem teď schopný říct datum, odkdy by byla. Na obzoru je, ale nevím kdy," avizuje Dušan Svoboda, předseda LFA.

„Problém není v tom, že si dokoupíme upgrade, je to komplet nové řešení, kompletní změna technologie. Proto se dostáváme do částek, na které nevidím. Některé technologie se ovšem zlevňují..." vysvětluje šéf ligy.

„Podnět na úřad byl podán několik dnů po minulé ligovém grémiu. Úřad si vyžádal informace, které jsme zpracovali, odeslali, šetření asi bude trvat měsíce. Nemám s tím žádné praktické zkušenosti, máme advokátní kancelář, která to řeší. Jde o správní věc, která nemá žádné časové ohraničení," líčí Svoboda.

Dojít by tak mohlo k vyhlášení tendru.

„Ano, směřuje to k tendru za předpokladu, že budou zájemci. Když si vzpomeneme, tak před několika lety některé subjekty měly tendenci se hlásit, ale nikdo do hry nevstoupil. Tak doufejme, že teď to bude jinak," poukazuje Svoboda.