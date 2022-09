Problém Sparty? Kapitán! Pavelka je herně dobrý, ale lídr není, tvrdí legenda

V minulosti platilo, že když se týmu nedařilo, kapitán zavelel a celý tým vyrazil na pivo či kávu do hospody, kde si hráči vše vyříkali. „Na co by měli sparťané zajít? Na všechno," vypálí bez rozmýšlení Novotný. „V hospodě to mělo určit pravidla, bylo jasné, kdo tam nesmí. Všechno jsme si vyříkali, tvořila se parta," vzpomíná.