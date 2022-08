Proč je těžké vrátit se do české ligy? Je obrovsky náročná, říká Mikolanda

Aktuální přestupové léto je mimo jiné ve znamení velkých návratů z ciziny. Sparta získala zpět reprezentanty Jana Kuchtu s Jakubem Janktem a do Bohemky se vrátil z německého Augsburgu Jan Morávek. Opět se tak otevřelo téma, nakolik jsou comebacky ze zahraničí pro tuzemské kluby přínosné. „Je to hrozně těžké. Vracíš se z nějakého životního stylu. Jsi zvyklý na nějakou práci, profesionalitu... a vracíš se do Česka,“ hledá vysvětlení často neúspěšných návratů Petr Mikolanda, který je hostem fotbalového pořadu Přímák na Sport.cz.

Proč se často nepovedou návraty do české ligy? Diskutujeme v pořadu PřímákVideo : Sport.cz

„Samozřejmě první, co je, že ti lidé kolem předhazují: Ty sis tam určitě vydělal velké peníze. Ty tady budeš nadstandardní a budeš to muset dokazovat," říká bývalý hráč West Hamu, který má s návratem do české nejvyšší soutěže vlastní zkušenost, když v sezoně 2006/2007 krátce nastupoval za Mladou Boleslav. V dresu středočeského celku však stihl jen sedm ligových zápasů, než jej vyřadily potíže s ledvinami, které vedly následně ke dvěma transplantacím. Dnes již 37letý fotbalový expert hledá vysvětlení problémů při návratech do české nejvyšší soutěže i ve stylu, jakým se v ní hraje. „Česká liga je obrovsky náročná... je fyzicky obrovsky náročná," uvádí k tématu. „Je fyzicky náročná kvůli tomu, že máme velké množství ztrát míčů, takže spoustu zápasů soubojujeme, spoustu zápasů uběháme," pokračuje. „Nemáme techniku a kreativitu a jemnou techniku, tak ztrácíme míče, a proto tolik běháme," dodává. Z nedávné doby můžeme mezi nepovedenými návraty jmenovat například Ladislava Krejčího staršího ve Spartě, Michaela Krmenčíka ve Slavii nebo Tomáše Necida v Bohemians. Nicméně známe i případy povedených comebacků, ať už se jedná o Karla Poborského ve Spartě, Tomáše Hübschmana v Jablonci, Pavla Horvátha ve Spartě a Plzni nebo Marka Heinze, který vystřílel titul Baníku.

