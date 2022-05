Proměna veverky v tygra, mistrovský Koubkův trik

„V sezoně jsme porazili Plzeň, minule Slavii. Posledním vroubkem tak ze silné trojky zůstávala jen Sparta. Bylo to téma přípravy, že nám zbývá jen ona," netají trenér Miroslav Koubek.

„Vidíte, ani jsem netušil, že jsme tady zatím historicky nic neuhráli. O to větší radost nám činí, že jsme to dokázali," cení si 70letý kouč, který před sedmi lety dovedl k titulu Plzeň.

Proměna veverky v tygra je jeho mistrovským trikem. Východočeši dlouho drželi šestou příčku a neskrývali obavy, co budou ve skupině o titul vlastně dělat. Teď už nelitují. Slavii pomohli sesadit z první příčky, Spartě vzali poslední zbytky nadějí na titul.

„Užíváme si. Šli jsme do toho s tím, že chceme zamíchat bojem o titul. Zatím nám to vychází," usmívá se kapitán Adam Vlkanova.

Úspěch by však mohl přinést také problém pro příští sezonu. Votroci hrají důrazný, aktivní fotbal a na ligové scéně představili řadu hráčů, kteří přitahují zájem konkurence. Pokud je Hradec neudrží, bude mít starosti.

„Uvidíme, co bude. Žádným nabídkám se nebráním, ale nechci utíkat za každou cenu. Když pro mě bude mít smysl, tak ji zvážím," culí se Vlkanova.

Pokud by Hradec rozprodal kádr, mohl by dopadnout jako regionální rival. Pardubice také v první sezoně po postupu zazářily, ve druhé už se zachraňují.

„Zvýšený zájem o naše kluky vnímáme. Myslím, že oba týmy jsou dost rozdílné, ale je pravda, že Pardubicím odešla spousta důležitých hráčů. Třeba Ewerton, který teď táhne Mladou Boleslav. Uvidíme, jak to bude probíhat u nás. Podle mě není správné držet hráče za každou cenu. Když mají dobrou nabídku, ať jdou a posunou se dál. My si jako tým zase poradíme a nedopustíme, co se stalo v Pardubicích," troufá si Vlkanova.