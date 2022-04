Prostřední skupina nadstavby? Nesmysl. Paskvil, reaguje expert

Béčko Sparty může udržet v lize některý z týmů mířících do baráže.Video : Sport.cz

Umožnil tak Plzni, která vyhrála 3:1 nad Slováckem, aby šla do čela průběžné tabulky. O to větší náboj bude mít nyní bitva Slavie s Viktorií v Edenu.

Co však Levý kritizuje, je nadstavba o umístění. Tu systémem play off hrají čtyři celky, které po základní části skončily na sedmé až desáté pozici. „To je úplný nesmysl, úplný paskvil," reaguje nespokojeně. Jak by situaci řešil vysvětluje ve videu z pořadu Přímák na Sport.cz.