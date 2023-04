První domácí ztráta v nevhodnou dobu a propad za Spartu. Pro nás se nic nemění, ví Trpišovský

Z první akce soupeře jsme dostali gól, který nám zápas ztížil. Výkonu něco chybělo, hlavně v ofenzivní části, Hradec pozorně bránil. My jsme situace řešili zbrkle, nepovedlo se nám v první půli soupeře dostat pod souvislý tlak, pomohl nám až pak vlastní gól. Chyběl dost pohyb, druhé dějství bylo zasažené vynucenými střídáními. Až v závěru jsme si vytvořili tlak, ale šance nedali a ještě nás podržel Ondra Kolář. Zápas nás nezastihl v ideálním rozpoložení, ale stejně myslím, že při troše kreativity jsme ho mohli zvládnout, ztráta nás samozřejmě mrzí. V útočné fázi jsme to nebyli my, ze stran nám chyběl pohyb a víření, postupem času se vkrádala nervozita do rozhodnutí, míče u prvních doteků a zpracování nechodily tak, jak jsme zvyklí.