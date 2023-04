RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Ve šlágru převládla nakopávaná, derby bylo lepší. Orel mohl zklidnit vášně dřív

Na šlágr mezi Spartou a Plzní se všichni těšili, ale já byl ze hry zklamaný. Druhý proti třetímu? Čekal jsem víc fotbalovosti, stejně jako v nedávném derby. Většinu času to byl celkem nekoukatelný zápas, byť diváka musel díky emocím vtáhnout. Chápu, že oběma týmům šlo o hodně, přesto jsem žasl, když se míč třeba dvě minuty nedostal na zem. Chvílemi to bylo spíš ragby a velmi soubojový zápas. Když se balon dostal na zem a vydržel tam, přišly náznaky pohledných kombinací, jenže nakopávaná bohužel převládla.

Plzeň před zápasem prohlašovala, že se chce vrátit do hry o titul, ovšem od začátku se mi nelíbila. Zdržovala a bylo jednoznačné, že chce v první řadě neprohrát. Od loňského mistra mě takový přístup mrzel. Předpokládal jsem, že bude chtít hrát svůj fotbal a zvítězit. Místo toho Viktorka nejspíš spoléhala na povedenou standardku a pak to nějak uhrát. Nepovedlo se. Na rozdíl od Sparty, která se víc snažila hrát fotbal a gólem last minute urvala důležité tři body.

O vítězi základní části rozhodne až poslední zápas 🤯 👉 https://t.co/D2muAu7634 pic.twitter.com/PbzKggnzwf — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) April 27, 2023

Nejvíc mě zaujala čtyři jména. Už dřív jsem mluvil o tom, že mladý sparťan Karabec nedostává tolik prostoru. Ovšem proti Plzni byl vidět: snaží se o nadstandardní věci a má v sobě herní inteligenci, jen někdy místo okamžitého řešení zkouší vymyslet ještě lepší situaci. Chválím i albánského záložníka Laciho. Když v zimě do Sparty přicházel, nikdo ho neznal, ale v průběhu jara ukázal, že může být hodně platný. Chce hrát, říká si o míč a nebojí se dát průnikovou přihrávku. Nerad bych zapomněl na stopera Panáka, taky skvělý výkon.

Z Plzeňáků na mě udělal největší dojem stoper Kaša. Kvůli zranění dlouho nehrál a pravidelně začal nastupovat až v dubnu, ale na Spartě patřil k nejvýraznějším tvářím. Těžký zápas zvládl, až na jeden moment na konci, kdy loktem trefil do obličeje Zeleného. Tohle volalo po ještě ostřejším trestu než jen žluté.

Baví mě, že Sparta pořád hraje s Vitíkem, Karabcem či Kovářem, což jsou mladí kluci s obrovskou perspektivou. I kdyby se sparťanům titul nakonec nepovedl, budoucnost u nich vidím zajímavější než u Plzně. Ta má starší tým, který volá po okysličení, zato Letenští staví na mládí. Jsem rád, že to takhle dělají, ve srovnání s minulostí je to příjemná změna. I dravé mládí stojí za mentální silou, která čiší z dnešní Sparty.

Šlágr měl skvělou atmosféru a stadion byl našlapaný, což vylepšilo celkový dojem ze zápasu. Jen rozhodčí Orel asi mohl nastavit jiný metr, lidově řečeno si do toho nechal moc kecat. Při derby přišly hned po první potyčce karty a byl klid. I Orel mohl vášně zklidnit dřív, pak nemuselo být tolik emocí. Nicméně v zásadních momentech jsem se s ním shodnul. Včetně rozhodující penalty na konci: Plzně mi bylo líto, ale pravidlo o ruce mluví jasně. Kuchtova střela nebyla tak prudká, jenže Hejdův pohyb proti míči tam byl.

Na prvním fleku se díky výhře na Baníku udržela Slavia a myslím, že by mohla jít jako lídr i do nadstavby. Červenobílým se na jaře venku nedaří, ovšem tenhle zápas zvládli. I díky tomu, že po dlouhé době hráli ve stejné sestavě. Slávisty nakoplo remízové derby na Spartě, pak smázli Bohemku a i v Ostravě na nich bylo vidět, že si sedli na vlnu.

Nebyl to extra skvělý výkon, ale Slavii se povedlo soupeře unavit a v posledních deseti minutách mu zasadit dvě rány. Před prvním gólem Matěj Jurásek v šestnáctce vyplaval úplně volný, přitom do té doby byl Baník v obraně pozorný. Pak přišla druhá trefa a bylo hotovo. Mimochodem, ocenil bych výkon Igoha Ogbua. Roste zápas od zápasu a myslím, že takový stoper v lize dlouho nebyl.

💬 Jindřich Trpišovský po #fcbsla: „Běžecký souboj Ogbua s Tijanim v první půli byl nádherný. Znají se, byli ve stejném nároďáku. Je tu atletická dráha, možná by se neztratili ani tam. Souboje mezi nimi byly souboje titánů, Ogbu to zvládl fantasticky, i když mu Tijani dal… — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 25, 2023

Proč jsem zmínil, že by slávisté mohli zůstat první i po posledním kole základní části? Nahrává jim los, v neděli mají doma Hradec. Ten už v uvozovkách o nic nehraje, má jistou prostřední skupinu. Do toho končí trenér Koubek, který se v téhle sezoně už na střídačce neobjeví. Pro Slavii by bylo první místo důležité i z toho pohledu, že by derby se Spartou v druhém kole nadstavby hrála doma. Tenhle detail by mohl být dost podstatný.

Málokdo čekal výhry předposledních Pardubic a posledního Zlína, který nastřílel čtyři góly Bohemce. Čekal jsem, že se Klokani po prohraném derby na Slavii oklepou, ale jak se zdá, trochu to na ně padlo. Teď je čeká Jablonec a potřebují se vítězně naladit na nadstavbu.

Zlín odehrál nejlepší jarní zápas a zaujal mě osmnáctiletý Tom Slončík, který se podepsal pod dvě branky a na další nahrál. V tomhle klukovi je velký potenciál a Ševci v něm mají poklad, který by si měli hýčkat. Smutno je u zlínských sousedů na Slovácku, porážka v Pardubicích překvapila. Trenér Svědík byl oprávněně zklamaný z druhého poločasu, který jeho tým nezvládl. V tomhle případě platí totéž, co pro Bohemians: chce to výhru v nedělním zápase s Brnem, aby Slovácko dál mohlo myslet na pohárové čtvrté místo.

V závěrečném kole se bude hrát o desátou pozici, která zaručuje klidný konec sezony. Poperou se o to dva týmy a já vlastně ani nevím, který by si víc zasloužil vyhnout se skupině o záchranu. Jablonec, nebo Budějovice? Vážně netuším. Jablonec ve středu smolně přišel o jistou výhru nad šestou Olomoucí. Budějovice se v posledních dvou kolech zvedly a navíc mají se seveřany lepší vzájemnou bilanci. Přál bych to oběma týmům, na druhou stranu jejich výkony byly celou základní část nevyrovnané. Asi proto teď bojují o desátou příčku, a ne o vyšší.

Poslední kolo se hraje ve stejný čas a doufám, že v neděli od tří odpoledne na stadiony přiláká spoustu fanoušků. Pro všechny týmy to bude skvělá příprava na nadstavbu, kde už půjde o všechno. Přeju si, aby i rozhodčí pokračovali v nastaveném trendu. Věřím, že mladí kluci s píšťalkou mají velký potenciál. Držím všem palce.