Puberta Čvančarou cloumala. Nebýt táty, fotbal už dneska nehraju, má posila Sparty jasno

„Nabídek bylo víc, protože jsem měl povedený půlrok. Prosadil jsem se i v Konferenční lize, šel jsem do repre, kde jsem dal hned gól," líčí Tomáš Čvančara v rozhovoru pro klubovou televizi během soustředění ve španělské Marbelle.

✂️ SESTŘIH | Máme pro vás to nejdůležitější z vítězného utkání proti Rostovu. #acsparta

„Vnímal jsem i nabídky Slavie a dalších klubů, ale táhlo mě to do Sparty, protože jsem tady zažil mnoho příjemných chvil během mého mladí. Také s některými kluky jsem se dál bavil. Rozhodování bylo docela jednoduché," vypravuje.

Nebylo to se mnou jednoduché...

„Myslel jsem si, že můžu všechno. Teď už samozřejmě vím, že se tak člověk nemůže k lidem chovat. Ale vysvětlujte to 14letému klukovi, který má problémy doma, nedaří se mu třeba ani tolik ve fotbale..." vzpomíná.

„Jsem moc rád, že jsem si tím prošel, nestydím se za to. Přiznávám, že jsem nebyl úplně vzorné dítě, nebylo to se mnou jednoduché. Na druhou stranu mě to poučilo, posunulo tam, kde jsem dneska," ujišťuje Čvančara.