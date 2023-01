Pudhorockého z Hradce potěšil navrácený gól, díky němu prožil pohádkový debut

"Mám radost, protože ligová premiéra je díky tomu pro mě lepší a vzácnější. Nastoupil jsem proti mistrovi a dal i gól. Jsem šťastný, že mi to uznali," řekl Pudhorocký. "Snový debut by to byl v každém případě, ale tím gólem je to pro mě ještě větší sen, taková pohádka," doplnil bývalý kapitán sparťanského B-týmu.

V 72. minutě vystřelil z hranice pokutového území a Havel míč tečoval mimo dosah gólmana Jindřicha Staňka. V zápise o utkání tak byl za autora branky označen plzeňský bek. "Popravdě jsem byl trošku zklamaný, ale furt ve mně převládaly pozitivní emoce, protože jsme vyhráli a porazili Plzeň. Zase kdyby to Havel netečoval, tak to Staněk asi chytil a bylo by to 1:1. To bych byl zklamaný mnohem víc," připustil Pudhorocký.

Příspěvek do týmové kasy by se ho však týkal v každém případě. "Zápisné bych platil tak jako tak, protože by mi kluci určitě ten gól naúčtovali. Takže je to vesměs jedno," uvedl s úsměvem reprezentant do 21 let.

Do Hradce Králové před začátkem jarní části sezony přestoupil z pražské Sparty, kde se příležitosti v prvním mužstvu nedočkal. "Doufal jsem, že šanci dostanu, ale potom přišla nabídka z Hradce. Je hrozně těžké se ve Spartě prosadit. Vidím to na klukách, kteří tam nehrajou. Zkusil jsem zvolit tuhle cestu, snad pro mě bude šťastná," řekl Pudhorocký.